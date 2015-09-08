Лидеры коалиции в конце недели встретятся с президентом и премьером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от “Блока Петра Порошенко”, представитель президента в парламенте Степан Кубив сообщил в комментарии журналистам после заседания Совета коалиции.

Кубив отметил, что по просьбе лидеров коалиции состоится встреча с президентом с участием главы правительства, на которой будет обсужден ряд вопросов.

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“Это вопросы характера безопасности государства, вопросы социальной защиты, вопросы формирования Налогового кодекса на новых принципах... и это вопрос просто продолжения соответствующего диалога между ветвями власти - парламент-президент-правительство”, - сказал депутат.

Кубив уточнил, что заседание запланировано на конец текущей недели.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко заявил, что участники коалиции встретятся с президентом и премьер-министром 8 или 9 сентября.