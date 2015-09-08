В Украине заработают пять трастовых фондов НАТО на сумму в 5,4 миллиона евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

По ее словам, «через трастовые фонды будет осуществляться помощь стран НАТО Вооруженным силам Украины по следующим направлениям: модернизация системы связи и автоматизации стоимостью 2 млн 90 тыс. евро, реформирование систем логистики и стандартизации ВСУ стоимостью 1 млн 195 тыс. евро, физическая реабилитация и протезирование военнослужащих, раненных в АТО, стоимостью 845 тыс. евро, киберзащита стоимостью 815 тыс. евро, а также переподготовка и социальная адаптация военнослужащих стоимостью 410 тыс. евро», - сообщила пресс-секретарь Минобороны.

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«Направления расходования средств по каждому из проектов проходят согласование в штаб-квартире Альянса», - отметила Кушнир.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение о создании для Украины четырех трастовых фондов, которые касаются командования, контроля, связи и компьютеризации, логистики и стандартизации, киберзащиты, переподготовки военных, уволенных в запас.

В конце 2014 года Альянс учредил пятый фонд для помощи в реабилитации раненных украинских военных.