Главный пропагандист Путина рвется в "деградирующую европейскую цивилизацию": требует снять санкции

О подаче иска к Совету ЕС сообщается на официальном сайте журнала Евросоюза, пишет Лента.ру.

Отмечается, что журнал опубликовал "шесть доводов и основных аргументов" медиаменеджера и телеведущего. Киселев называет применение к нему критерия "активной поддержки" политики России относительно Украины несостоятельным. По его словам, он "всего лишь журналист и директор медиакомпании и, следовательно, не имеет ни влияния, ни конкретного воздействия или ответственности в связи с ситуацией в Украине".

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Кроме того, истец утверждает, что никогда не поддерживал "развертывание российских войск в Украине", как об этом говорилось в решении Совета ЕС. Путинский пропагандист считает, что санкции Евросоюза являются наказанием за его политические взгляды.

Киселев известен откровенной прокремлевской пропагандой и угрозами, согласно которым, "Россия может превратить США в ядерный пепел".

Кроме того Киселеву было "стыдно, честно говоря, за европейскую цивилизацию, которая деградирует настолько, что вводит персональные санкции против журналистов".

Как известно, Киселев попал в черный список ЕС в марте 2014 года. Ему запрещен въезд в страны Евросоюза, а также владение недвижимостью и счетами на его территории.

Из-за персональных санкций против Киселева в конце августа представительство испанского банка BBVA в Великобритании заблокировало перевод средств в адрес Russia Today, заработанных каналом от рекламы. Финансовая организация объяснила это тем, что предоставление средств компании или структуре, связанной с Киселевым или действующей в его интересах, нарушает постановление о санкциях. По этой же причине в середине июля британский банк Barclays закрыл счет представительства МИА "Россия сегодня".