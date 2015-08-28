В Латвии отказались регистрировать представительство прокремлевского пропагандиста Russia Today

Государственный нотариус после рассмотрения заявки от Russia Today принял решение об отказе вписывать в специальный регистр представительство данного предприятия, передает Delfi.lv.

Отмечается, что поданное Russia Today заявление и приложенные к нему документы не соответствуют Конституции Латвии и другим правовым актам.

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Заявление Russia Today о регистрации представительства в Латвии было подано 29 апреля этого года. В связи с этим Регистр предприятий запросил мнение Национального совета по электронным СМИ, который указал, что целью Russia Today является распространение в информационном пространстве тенденциозной информации, отвечающей внешнеполитическим интересам РФ.