В Латвии отказались регистрировать представительство прокремлевского пропагандиста Russia Today
Регистр предприятий отказался зарегистрировать латвийское представительство российского государственного информационного агентства Russia Today.
Государственный нотариус после рассмотрения заявки от Russia Today принял решение об отказе вписывать в специальный регистр представительство данного предприятия, передает Delfi.lv.
Отмечается, что поданное Russia Today заявление и приложенные к нему документы не соответствуют Конституции Латвии и другим правовым актам.
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Заявление Russia Today о регистрации представительства в Латвии было подано 29 апреля этого года. В связи с этим Регистр предприятий запросил мнение Национального совета по электронным СМИ, который указал, что целью Russia Today является распространение в информационном пространстве тенденциозной информации, отвечающей внешнеполитическим интересам РФ.