Порошенко заявил о крупнейшем за всю историю обновлении прокурорского состава
В Украине состоится крупнейшее за всю историю обновление прокурорского состава.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Конституционной комиссии под председательством председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.
"С завтрашнего дня, по моей инициативе, 5 сентября, стартует совершенно новая программа конкурса по привлечению 700 новых работников в органы украинской прокуратуры", - сказал президент.
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По словам Порошенко, это крупнейшее за всю историю обновление прокурорского состава, где, "начиная с первого уровня, с мест, мы должны видеть в прокуратуре новых людей".
"И не только новых людей, но новое качество", - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, первый заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявил, что первый этап реорганизации органов прокуратуры планируется завершить в середине декабря. При этом ожидается, что к этому времени на должности будут назначено 700 новых прокуроров.
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По данным Генпрокуратуры, с 20 июля до 10 августа проходил прием документов от кандидатов, желающих возглавить новые местные прокуратуры. Участие в конкурсе могли принять как работники прокуратуры, так и профессиональные юристы. В ГПУ поступило около 6 тыс. заявлений, из которых 60% - от внешних кандидатов. Вместо действующих в настоящее время 639 районных, городских и межрайонных будут сформированы 178 местных прокуратур, что является первым шагом на пути реализации стратегии реформирования системы органов прокуратуры.