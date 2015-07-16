Из органов прокуратуры "попросили" более трех тысяч работников

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сегодня, 16 июля, вступил в силу новый Закон «О прокуратуре».

Под руководством генерального прокурора Украины Виктора Шокина проводится работа по внедрению закона в практическую деятельность. С этой целью предпринят ряд безотлагательных организационно-практических мероприятий. В частности, Шокин подписал приказы, которыми утверждены новые структуры как Генеральной прокуратуры Украины, так и региональных прокуратур.

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Приведена в соответствие с требованиями закона структура органов прокуратуры Украины и сокращена штатная численность больше чем на 3 тыс. единиц.

В настоящее время общая штатная численность работников органов прокуратуры не превышает 15 тыс. человек.

В Генеральной прокуратуре Украины созданы департаменты, управления и отделы.

Уменьшено количество структурных подразделений, в том числе самостоятельных, и, соответственно, количество руководящего состава.

Также в соответствии с требованиями закона в структуре центрального аппарата ликвидированы должности первых заместителей руководителей подразделений, старших прокуроров отделов, старших помощников по особым поручениям, старших помощников и помощников генерального прокурора Украины и его заместителей.

В структурах региональных прокуратур, которые также приведены в соответствие с требованиями закона, уменьшено количество заместителей прокуроров регионов, ликвидированы должности старших прокуроров прокуратур, старших прокуроров отделов прокуратур.

Работа по реформированию органов прокуратуры Украины продолжается.