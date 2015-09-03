У Лаврова назвали конституционную реформу в Украине "мнимой" и вызвались оказывать "содействие"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве хотят только одного, а именно скорейшего мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и неукоснительного выполнения Киевом взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, в том числе в плане проведения реальной, а не мнимой конституционной реформы», - сказала она.

«Если говорить такими понятными фразами - форма не должна подменять содержание. Та деятельность, которую мы сейчас видим, не должна выдаваться за реализацию Минских договорённостей в полном объеме», - добавила Захарова.

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Она заявила, что РФ готова оказывать этому процессу максимальное содействие.

«Речь идет о том, что поправки в Конституцию Украины в части, касающейся статуса Донбасса, должны быть согласованы с этими территориями и должны включать конкретные элементы децентрализации», - заявила она.

По словам Захаровой, эти элементы децентрализации подразумевают определение статуса русского языка, особые экономические возможности для указанных регионов.

Как сообщал УНИАН, 31 августа ВР одобрила в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации. "За" проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. "Против" - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

Из фракции "Самопомочи" 26 депутатов проголосовали "против", 5 - "за": Анна Гопко, Павел Кишкарь, Виктория Пташник, Остап Еднак и Вадим Кривенко. Их уже исключили из фракции.

По словам президента Украины Петра Порошенко , если бы Верховная Рада не проголосовала за изменения в Конституцию, на порядок возросла бы угроза разрушения международной проукраинской коалиции, исчез с повестки дня вопрос о продлении санкций в отношении РФ.