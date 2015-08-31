Порошенко рассказал, что было бы, если бы Рада не проголосовала за изменения в Конституцию (видео)

Об этом глава государства заявил в своем обращении из-за событий в Верховной Раде и возле ее здания.

«Что было бы, если бы Верховная Рада сегодня не проголосовала за изменения в Конституцию? На порядок возросла бы угроза разрушения международной проукраинской коалиции, исчез с повестки дня вопрос о продлении санкций, которые очень больно бьют по агрессору», - сказал он.

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По словам Порошенко, вполне реальной могла бы быть перспектива остаться один на один с агрессором.

Президент при этом подчеркнул, что децентрализация коренным образом меняет политическую систему и ведет к европейской системе самоуправления.

"В Москве очень нервничают, потому что не получили того, что хотели. Кремлю не понравились изменения в Конституцию, МИД России забраковал украинскую конституционную реформу. Боевики недовольны тем, что Киев не согласовал с ними изменения. Такими заголовками в эти дни пестрят газеты и интернет", - сказал глава государства.

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При этом он напомнил требования, которые выдвигались в прошлом году: "Они хотели не просто федерализацию, а конфедерацию, в которой с десяток украинских областей к России были бы привязаны больше, чем к соседям по Украине".

"Дальше мечтали, что боевики будут влиять на ключевые внешнеполитические решения, будут иметь право вето на вступление Украины в ЕС или НАТО. Но вместо всего этого - скупая строка об особенностях местного самоуправления", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 августа парламент на своем внеочередном заседании одобрил в первом чтении президентский законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.