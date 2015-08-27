Гройсман рассказал о распространении ложных слухов, которые нацелены сорвать конституционную реформу

Об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сказал, открывая совещание с лидерами фракций и групп, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«Играя на нашем патриотизме, нас пугают тем, чего в Конституции нет», - подчеркнул он.

«Я готов к любой дискуссии, если будут приведены реальные, а не придуманные аргументы», - отметил Гройсман.

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Он призвал фракции и группы предварительно одобрить законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти на внеочередном заседании ВР 31 августа.

«Я призываю всех быть конструктивными и найти аргументы для поддержки этих изменений, чтобы началась реальная децентрализация», - сказал Гройсман.

Он также акцентировал, что предлагаемые изменения полностью соответствуют Европейской хартии местного самоуправления.

«Это будет одна из крупнейших и наиболее системных реформ в истории Украины», - заявил председатель Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (реестр. № 2217а) будет рассмотрен на пленарном заседании 31 августа.