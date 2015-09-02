Санкции и героизм украинских воинов: Порошенко рассказал, что сдерживает российскую агрессию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил сегодня на заседании Совета Национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании под председательством президента был рассмотрен вопрос расширения применения специальных экономических санкций и других ограничительных мер против агрессора.

Президент обратил внимание членов СНБО на важность сегодняшнего решения Комитета постоянных представителей стран-членов Европейского Союза о продлении персональных санкций против российских компаний и частных лиц до марта 2016 года.

Глава государства отметил, что взвешенное результативное голосование парламента за изменения в Конституцию «открыло путь к принятого решения европейцев о продлении персональных санкций против российских компаний и юридических лиц, причастных к аншлюсу Крыма и оккупации Донбасса».

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«В результате скоординированных действий ответственных политических сил и народных депутатов, наконец, сделан решительный шаг к миру, ведь санкции и героизм наших воинов являются ключевыми элементами сдерживания российской агрессии», - сказал глава государства.

«Санкции и прекращение огня - вот что едва не сорвали мои политические оппоненты. Если бы не были проголосованы изменения в Конституцию, Украина осталась бы один на один с агрессором под обстрелами», - сказал президент, комментируя события в парламенте и на площади перед Верховной Радой во время голосования за изменения в Конституцию.

Порошенко отметил, что те, кто блокировал принятие этого важного решения, действовали абсолютно безответственно.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

В результате ранений скончались трое солдат Нацгвардии. Ранены около 150 человек.