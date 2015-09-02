Стало известно, кто возглавит группу "Воля народа" в Раде после смерти Еремеева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член этой группы Владимир Литвин.

Он отметил: «Нас представляет Москаленко. Дальше мы посмотрим, но когда возникают вопросы и на несколько встреч надо ходить, то у нас определяется, кто будет этим заниматься».

Читайте такжеПрощание с Еремеевым в Луцке (фоторепортаж)

«Формально и неформально, и по сути роль лидера будет выполнять в плане представительства группы Ярослав Москаленко», - сказал Литвин.

Как известно, председателем этой группы был Игорь Еремеев. В июле он получил черепно-мозговую травму во время конной прогулки. 28 июля его госпитализировали в одну из европейских клиник. 12 августа Еремеев умер.