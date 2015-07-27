Нардеп Еремеев находится в больнице без сознания - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня журналистам в Киеве.

"У нас есть информация, что касается депутата Еремеева, который во время конной прогулки столкнулся с ситуацией, когда лошадь понесла, и он получил травматическое падение и серьезно пострадал, и находится сейчас в больнице в бессознательном состоянии", - заявил он.

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"Мы рассчитываем и надеемся, что он выздоровеет", - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади. Еремеев госпитализирован в Луцкую городскую больницу.

Сегодня в пресс-службе Еремеева заявили, что его состояние стабильно тяжелое, его могут перевезти на лечение за границу.