Пресс-служба Еремеева подтвердила смерть нардепа
12:21, 13 августа 2015Политика
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Пресс-служба подтвердила данные о смерти народного депутата Игоря Еремеева.
Народный депутат Украины Игорь Еремеев / hvylya.org
Об этом сообщила пресс-секретарь покойного политика Ирина Серова, пишет Украинская правда.
"На 48-м году ушел из жизни Игорь Миронович Еремеев", - говорится в сообщении пресс-службы.
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О погребальной панихиде будет сообщено позже.
Напомним, информация о смерти Еремеева появилась 12 августа.
26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади.
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