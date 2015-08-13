Пресс-служба Еремеева подтвердила смерть нардепа

12:21, 13 августа 2015
Политика
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Пресс-служба подтвердила данные о смерти народного депутата Игоря Еремеева.

Народный депутат Украины Игорь Еремеев / hvylya.org

Об этом сообщила пресс-секретарь покойного политика Ирина Серова, пишет Украинская правда.

"На 48-м году ушел из жизни Игорь Миронович Еремеев", - говорится в сообщении пресс-службы.

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О погребальной панихиде будет сообщено позже.

Напомним, информация о смерти Еремеева появилась 12 августа.

26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади.

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