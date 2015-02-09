Великобритания и в дальнейшем будет оказывать помощь украинской армии - посол

Великобритания выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины, но оказывала и будет оказывать помощь Вооруженным силам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам посол Великобритании в Украине Саймон Смит сегодня после завершения встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

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“Великобритания решительно поддерживает украинский народ и правительство в защите независимости и в осуществлении реформ. Над урегулированием украинского кризиса нужно работать как на политическом, так и на экономическом и дипломатическом уровнях, и Британия занимала ведущую роль в вопросе строгих санкций против России и продолжает сотрудничать с международными коллегами над дипломатическим разрешением сложившейся ситуации, - сказал посол.

При этом, по его словам, Британия считает важным усиливать сотрудничество с Украиной в сфере обороны. “И сегодня мы предоставляем Украине защитное снаряжение: спальные мешки, аптечки и прочее. Мы и в дальнейшем будем рассматривать, какую еще помощь мы можем оказать для нашей поддержки Украины в защите ее территориальной целостности и противостоянии агрессии”, - сказал Смит.