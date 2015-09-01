Захарченко о вступлении "ДНР" в состав России: Никакого референдума не будет
Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что информация о проведении референдума о вступлении "ДНР" в состав России является лишь слухами.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Никакого референдума не будет. У нас будут выборы. Если возникнет необходимость проведения какого-либо референдума, то я лично об этом сообщу», - заявил Захарченко.
Ранее ряд российских СМИ сообщили, что после осенних выборов на Донбассе может пройти референдум о присоединении к России захваченных боевиками территорий.
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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.