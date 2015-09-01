В ЕС считают, что события под Радой продемонстрировали готовность Украины заплатить высокую цену за мир

Такое мнение он высказал после завершения встречи с премьер-министром Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, состоявшейся в ходе визита в эту страну, передает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Туска, Россия и кризис в Украине были темой обсуждения.

«Мы быстро приближаемся к дэд-лайну относительно полного выполнения Минских договоренностей. Очень важно, чтобы все приложили усилия, чтобы гарантировать, что дэд-лайн будет выдержан», - подчеркнул президент ЕС.

Туск выразил обеспокоенность в связи с насилием, которое произошло в Киеве 31 августа.

«В определенном смысле это показывает твердую решимость украинской власти и парламента выполнить свои обязательства и реализовать Минские договоренности. Но также это демонстрирует и чувствительность таких вопросов, как предоставление особого статуса определенным частям Украины. Это показывает, что Украина готова заплатить высокую цену за мир», - считает он.

Читайте такжеСША приветствуют принятие изменений в Конституцию и призывают привлечь к ответственности виновных в насилии возле ВР

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на своем внеочередном заседании одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.

После этого начались столкновения между митингующими, выступавшими против внесения этих изменений, и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Один боец Нацгвардии погиб, еще двое гвардейцев умерли сегодня.

Всего сообщается о более 150 раненых в результате столкновений под стенами ВР.