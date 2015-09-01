Шокин заявил, что вчерашние провокации у Рады могут квалифицировать как теракт

Об этом генеральный прокурор Виктор Шокин заявил сегодня на встрече президента Украины Петра Порошенко с силовиками, докладывая о первых результатах расследования беспорядков возле парламента 31 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Согласно информации Шокина, совместная следственная группа, которая вчера в оперативном порядке была создана по поручению президента, получила дополнительные данные, которые позволяют квалифицировать вчерашние действия злоумышленников во время провокаций возле Верховной Радой как подготовка, организация и проведение террористического акта.

Он также заверил, что следствие должно завершиться в кратчайшие сроки.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что со стороны представителей правоохранительных органов во время вчерашних событий «не было никаких провокационных действий».

«Мы фактически не имеем ни одного пострадавшего со стороны гражданских лиц. Это принципиальное отличие от событий на Майдане», - отметил Аваков.

Зато было замечено, что характер повреждений у пострадавших бойцов свидетельствует о применении большого количества тяжелых и острых предметов со стороны протестующих.

По данным силовиков задержаны 18 человек, и сейчас принимаются решения относительно меры пресечения. Мероприятия по установлению заказчиков вчерашней провокации продолжаются. Митинг, который привел к трагедии, был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями и установлены уголовные правонарушения с участием бывших народных депутатов Украины. По словам министра внутренних дел, они в ближайшее время будут вызваны на допрос для выяснения степени их участия.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое скончались в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ЕРДР внесены сведения согласно предварительной правовой квалификацией – ст.348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), Уголовного кодекса Украины.