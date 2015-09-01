В батальоне "Сич" сообщили о задержании пособника свободовца, бросившего гранату в бойцов Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил батальона «Сич» Александр Писаренко.

В то же время он отметил, что де-юре Гуменюк еще является бойцом батальона «Сич», поскольку его рапорт еще не рассмотрен, поскольку такая процедура требует времени.

Писаренко также сообщил, что задержан и сообщник Гуменюка, но не назвал его фамилию.

Он высказал предположение, что граната, которая была брошена вчера в сторону правоохранителей, является «трофейной из зоны АТО».

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и Национальной гвардии. Один гвардеец погиб, еще двое умерли в больницах сегодня.

По сообщению милиции, человек, бросивший гранату, задержан.