Аваков сообщил о задержании 30 человек в результате столкновений у Рады

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Задержано уже около 30 человек. Будут еще. Гранотометчик пойман - у него изъяты гранаты, в том числе граната максимального поражения ф1»,- написал он.

По его словам, около 90 получили ранения, в том числе несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

«Около 90 раненых под Радой в том числе несколько человек в тяжелом состоянии. Это результат брошенных нескольких взрывных устройств со стороны людей в футболках партии "Свободы", устроившими драку с Нацгвардией под ВР», - отметил Аваков.

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Обращаясь к руководителю этой политсилы, министр продолжил: "Господин Тягнибок, чем "Свобода" отличается от подонков, стреляющих в наших гвардейцев на фронте?! Никакие политические цели не оправдывают того, что вы совершили сегодня под Радой. Вы привели с собой под Раду не митинг с политическими разногласиями - вы привели подонков, ранивших в том числе более пятнадцати бойцов, прошедших фронт! Четверо бойцов с очень тяжелыми травмами глаз, живота, шеи и ног..»

«…Бросать гранаты по своим гвардейцам, пришедшем с фронта - это не политика - это антиукраинская война негодяев, как бы они себя не называли!», - написал далее Аваков.

По словам Авакова, «расследование и наказание будет неотвратимым».

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения к Конституции в части децентрализации.