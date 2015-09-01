Украина в проекте военной доктрины назвала Россию своим противником и агрессором

Яценюк: П роект доктрины находится на рассмотрении СНБО / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам, проект доктрины находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороне.

«В проекте доктрины впервые за все годы независимости Украины четко обозначены противник и агрессор, которым является Россия», - сказал Яценюк.

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Он отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в полной модернизации, запланировано строительство четырех корветов, и в госбюджете предусмотрены средства на их строительство.

Комментируя учения «Си Бриз-2015», Яценюк заявил, что место, где они проводятся, свидетельствуют о поддержке Украины Соединенными Штатами Америки.

Он добавил, что Черное море должно быть безопасным, и Российская Федерация должна понимать, что любая агрессия будет пресечена.