Численность ВМС до 2020 года увеличится на 30 боевых кораблей

Военно-морские силы Украины до 2020 года пополнятся 30 новыми кораблями и катерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

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По его словам, развитие Военно-морских сил – неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которой выработана стратегия морской доктрины государства. Как отметил Гайдук, доктриной предусмотрена государственная целевая оборонная программа развития военной техники до 2020 года.

«На прошлой неделе данная программа была рассмотрена на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обозначены направления не только по ВМС, а и по всей военной составляющей страны», - сообщил командующий ВМС.

Как отметил Гайдук, при достаточном финансировании численность ВМС увеличится на 30 боевых кораблей и судов обеспечения. В этой программе, заметил он, имеются риски, напрямую связанные с наполнением госбюджета и состоянием экономики.

«Мы подходим к строительству судов обеспечения в более широком формате. Для этого задействуем судостроительные, судоремонтные предприятия, а также научно-исследовательские центры, металлургические и машиностроительные предприятия. Мы очень рассчитываем на нашу науку, потому что строительство новых кораблей, самолетов – это технологии 5-6 поколений», - подчеркнул вице-адмирал.

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По его словам, основу ВМС будут составлять новейшие корветы, водоизмещением более 2,5 тыс. тонн, с возможностью нести на борту ударное оружие. Корветы сооружаются на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, и первый из них должен быть спущен на воду в 2018 году.

Также военный флот страны пополнят маневренные ракетные катера: артиллерийские, десантные, антидиверсионные и т. д. Все они будут выполнять задачи оборонного характера, заявил Гайдук.