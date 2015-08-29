Гройсман призвал ГПУ расследовать заявление Садового о якобы подкупе депутатов от "Самопомочи"

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Гройсмана относительно информации о давлении на народных депутатов накануне голосования за изменения в Конституцию Украины.

Спикер напомнил, что «накануне судьбоносного голосования Верховной Рады Украины относительно конституционных изменений (для проведения реформы децентрализации власти) лидер партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый заявил о том, что якобы парламентскую фракцию «Самопомич» пытаются подкупить».

«Учитывая серьезность таких слов, я призываю Генеральную прокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины в сжатые сроки провести расследование и предоставить правовую оценку фактам, если они подтвердятся, после чего проинформировать Верховную Раду о результатах расследования», - заявил председатель ВР.

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Он призвал Садового оперативно предоставить всю необходимую информацию для проведения объективного и надлежащего расследования.

«На нас смотрит все европейское сообщество и весь демократический мир. Мы не имеем права пренебрегать децентрализацией и играть в политические недомолвки. На кону реформы и будущее Украины», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, сегодня в Facebook Садовый написал, что перед голосованием в парламенте за изменения в Конституцию относительно децентрализации власти народным депутатам от его партии предлагают деньги и должности.

Ранее председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк заявил, что фракция не будет голосовать за предварительное одобрение изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, состоится 31 августа.