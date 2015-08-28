Порошенко надеется убедить лидеров двух фракций поддержать изменения к Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на втором этапе XII внеочередного съезда партии "Солидарность" - Блок Петра Порошенко".

"Кто против конституционных изменений? Путин и два руководителя фракций в Верховной Раде. Я уверен, что у них разная мотивация, но результат один. Двух последних мы убедим или, по крайней мере, попробуем. Путина в расчет не берем", - сказал президент.

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Порошенко подчеркнул, что 78% украинцев поддерживают идею децентрализации, и Верховная Рада должна защитить выбор граждан Украины.

Кроме того, как добавил глава государства, конституционной реформой отменяется действие 92-й статьи, которой сейчас пытаются воспользоваться отдельные города.

Порошенко подчеркнул, что проект изменений к Конституции не предусматривает никакой федерализации и никаких статусов.

Как сообщал УНИАН, по словам спикера ВР Владимира Гройсмана, сегодня в Украине распространяются ложные утверждения об изменениях к Конституции в части децентрализации власти, чтобы любой ценой не допустить проведения этой реформы.

Напомним, Верховная Рада 16 июля приняла постановление о направлении в Конституционный суд президентского законопроекта о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации власти.