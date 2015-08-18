Стало известно, когда нардепы могут собраться на внеочередное заседание Рады

В комментарии УНИАН народный депутат от фракции "Самопомич" Анна Гопко отметила, что 31 августа является предварительной датой. "Готовится на 31-е", - сказала она.

Кроме того, депутат отметила, что рассматриваться на заседании должны, в частности, изменения в Конституцию в части децентрализации.

В то же время, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин в эфире канала "112" также сообщил о назначении заседания на 31 августа. "Как, наверное, сотни других народных депутатов я получил сообщение о том, что предположительно, заседание Верховной Рады Украины состоится 31 августа", - сказал он.

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Кроме того, в "Батькивщине" также отметили, что предварительно обсуждается эта дата. В свою очередь заместитель председателя фракции "Народный фронт" Юрий Береза отметил, что еще не имеет информации о дате заседания.

Как ранее сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады отказались продолжать работу второй сессии восьмого созыва до 1 сентября, то есть они ушли на каникулы.