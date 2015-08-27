Шокин в сентябре намерен проинформировать ВР о состоянии расследования резонансных дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин заявил сегодня в Генпрокуратуре в начале заседания круглого стола на тему: “Новые подходы к кадровому обеспечению органов прокуратуры Украины”.

“Я намерен в сентябре проинформировать всех депутатов Верховной Рады в сессионном зале о состоянии дел по уголовным производствам, в первую очередь, это касается дела Майдана, должностных преступлений той власти, остановиться на заочном осуждении Арбузова, Януковича и других. Кроме того, проинформировать Верховную Раду о реальном состоянии дел в Генпрокуратуре за время моего руководства. Это будет не отчет, а информация”, - сказал Шокин.

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Генпрокурор сообщил, что сегодня обратился с официальным письмом к председателю парламента Владимиру Гройсману, чтобы он внес в повестку дня работы ВР вопрос о заслушивании информации.

Также Шокин сообщил, что определил 4 представителей в конкурсную комиссию по избранию кандидатов на должности в Национальное антикоррупционное бюро. При этом он подчеркнул, что народные депутаты должны как можно скорее назначить семь своих представителей в состав этой комиссии.

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Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Виктор Шокин отрицает, что расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича в деле о силовом разгоне Майдана остановлено.

По словам генпрокурора, уже начато заочное осуждение Виктора Януковича, "и я думаю, что после приговора суда пойдет дальше процедура. Он будет признан виновным не только нашим судом".

Также генпрокурор опроверг заявление Виталия Сердюка о том, что Генпрокуратура никогда не делала запросов для выяснения места нахождения Януковича. "Мы делали все возможные запросы и о месте его нахождения, но, к сожалению, ответ не последовал", - сказал Виктор Шокин.