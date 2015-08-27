Порошенко заявил, что активно общается с Меркель, Олландом и Путиным в режиме телефонных конференций

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) в режиме телефонной конференции состоятся в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, состоявшейся в ходе рабочего визита главы государства в Королевство Бельгия.

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“Что касается возможного “нормандского формата”, мы достаточно интенсивно общаемся в рамках телефонных конференций. Я не исключаю, что одна из них может пройти в ближайшее время. Нам есть что обсудить”, - сказал он.

Порошенко добавил, что намерен затронуть вопрос украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, вопрос нарушения режима прекращения огня, жертв среди мирного населения и др.