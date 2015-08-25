На Банковой заговорили о "модификации" нормандского формата и его новых участниках

Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев на брифинге в администрации президента, пишет Европейская правда.

По его словам, в АП не считают безальтернативным сохранениt нынешнего состава "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

"Мне безразлично, какой будет формат. И для народа на Донбассе так же - главное, чтобы установился мир и покой на Донбассе. Безразлично – женевский при этом будет формат, нормандский или другой. Главное – сдвинуть с места минский процесс. Каким образом это сделать – это уже наша ответственность, дипломатов", - заявил он.

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Елисеев также разъяснил заявления лидеров Украины, Франции и Германии в Берлине о сохранении нормандского формата.

"Мы договорились работать на основе нормандского формата. Подчеркиваю, "на основе". Каким будет его модификация, будет ли это "Нормандия плюс" – это уже другой вопрос", - заявил он.

Елисеев также отдельно прокомментировал предложение новоизбранного президент Польши Анджея Дуды о привлечении Польши к переговорам.

"Мы координируем наши действия с администрацией Дуды. В начале сентября в Киев прибудет спецпосланник Дуды, с которым мы будем обсуждать как двустороннее сотрудничество, так и возможное привлечение Польши к переговорам в нормандском формате", - признал заместитель главы администрации Порошенко.

Он также заявил, что ставит цель найти путь, который позволит сделать "нормандский формат" более эффективным.

"Один из ключевых вызовов, который я ставлю лично для себя – заставить эффективно заработать "нормандский формат", - заявил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель отвергли создание нового формата переговоров по Украине.