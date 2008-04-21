Тимошенко считает, что Ющенко пытается ликвидировать ее как конкурента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО усматривает в критике правительства со стороны главы государства Виктора ЮЩЕНКО попытку ликвидировать конкурента на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает агентство Reuters, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в интервью, опубликованном сегодня в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я думаю, что причина в том, что Президент погружен в размышления о выборах... и рассматривает меня в качестве конкурента. Но эта конкуренция не должна быть помехой прозрачности и реформам в моей стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также заявила, что не намерена подчиняться «незаконному» запрету В.ЮЩЕНКО на приватизацию из-за опасений распродажи «стратегических» активов за бесценок.