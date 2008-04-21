Общественное мнение накануне выборов в Киеве (результаты опроса)

22 апреля в 12.30 - в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: “Общественное мнение накануне выборов киевского городского председателя и городского совета 25 мая 2008 года. Результаты социологического опроса, проведенного с 17 по 19 апреля центром политических и экономических исследований «Киев-XXI век». В работе примет участие директор центра Юрий Житняк.