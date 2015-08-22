Порошенко назначил заместителей главы Антимонопольного комитета

Президент Украины Петр Порошенко своими указами №488/2015 и №488/2015 назначил Нину Сидоренко и Андрея Вовка на должности заместителей председателя Антимонопольного комитета Украины - государственных уполномоченных.

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Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Перед этим, другими указами №487/2015 и №485/2015 президент уволил Сидоренко и Вовка с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.