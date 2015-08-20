Порошенко заявил о предотвращении организации сепаратистских восстаний в Харькове и Одессе

Служба безопасности Украины в Харькове и Одессе предотвратила организацию сепаратистских восстаний.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время церемонии вручения ключей от квартир сотрудникам СБУ в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Порошенко отметил, что в последнее время Служба безопасности провела несколько блестящих операций в Харькове, Одессе, где ликвидировала сценарии развертывания центра сепаратистских восстаний, задержав агентов иностранных государств и обеспечив мир и покой граждан.