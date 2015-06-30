Бжезинский предлагает разрешить украинский кризис по образцу Финляндии

Россия и США уже давно находятся в состоянии "холодной войны", однако маловероятно, что она превратится в "горячий конфликт". Такое мнение высказал бывший советник по вопросам национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера (1977-1981 годы) Збигнев Бжезинский в интервью изданию Spiegel Online, передает DW.COM.

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Новая "холодная война" не продлится долго, ведь события в современном мире развиваются значительно быстрее, чем прежде, считает аналитик. На вопрос, правильно ли США действуют, намереваясь в ответ на вероятную угрозу вторжения России разместить в странах Восточной Европы и Балтии тяжелую военную технику, Збигнев Бжезинский ответил, что речь идет о "действии и реакции". "Я не хочу никакой войны, но я не готов дать себя запугать утверждением, что мы провоцируем войну симметричной реакцией. Наоборот: если мы не будем реагировать, то это самый верный способ достичь войны", - считает эксперт.

Если российские солдаты войдут в страны Балтии, НАТО обязательно этому будет противодействовать, уверен Збигнев Бжезинский. "Для того НАТО там и есть, не так ли? Если мы всем на свете рассказывать, что не имеем в виду то, что говорим, и ничего не будем делать, если нам чего-то наносят, то вы можете повесить летом на свой дом табличку "Мы не дома, двери не закрыты". Считаете ли вы это умной стратегией безопасности?", - провел аналогию эксперт.

Говоря о решении украинско-российского конфликта, специалист выступил за предоставление Украине оружия Западом. "Было бы целесообразно предоставить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, к примеру, протитанкове вооружение или минометы, потому что мы должны повысить цену российского насилия. Захватить город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычайно крупных затрат", - аргументировал аналитик.

Разрешение конфликта между Украиной и Россией может состояться по финскиму сценарию, считает Збигнев Бжезинский. "Украина должна иметь право свободно выбирать свою политическую идентичность и больше связываться с Европой. В то же время Россию надо заверить, что Украину не примут в НАТО. Это формула решения (конфликта. - Ред.)", - предлагает он.

В беседе с журналистами Spiegel Online эксперт положительно оценил усилия немецкого канцлера Ангелы Меркель для решения украинско-российского конфликта. "Меркель делает очень хорошую работу. А Обама имеет другие проблемы, например, на Ближнем Востоке", - так он прокомментировал мнение журналистов, что президент США фактически передал канцлеру руководящую роль в урегулировании украинского кризиса.