В МИД Финляндии призвали не забывать конфликт в Украине на фоне других кризисов

Об этом сообщает Yle.

По мнению министра, санкционная политика дорого обойдется как России, так и тем странам, на которые направлены контрсанкции. Из сложившейся сложной ситуации, по словам Сойни, необходимо искать выход, и поддерживать диалог с Россией, но вместе с тем Финляндия должна действовать в рамках санкций.

«Вариантов здесь нет. Мы либо, участвуем, либо нет. Это нас обязывает», - сказал министр.

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По мнению Сойни, ситуация в Украине сейчас очень тяжелая. Министр опасается, что украинский кризис останется «тлеющим» конфликтом. Международное сообщество не должно забывать Украину на фоне других кризисов.

«Эскалация кризиса в Украине была бы очень опасной. К сожалению, в мире полно и других конфликтов. Украинский кризис должен постоянно быть на повестке дня», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Финляндии заявил, что вооруженные силы страны готовятся к возможной оккупации Аландских островов Россией.