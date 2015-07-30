Финляндия готовится к оккупации Россией Аландских островов

Об этом он сказал в интервью медиагруппе Lännen Media, сообщает Yle.

Ниинистё допускает появление на островах так называемых «зеленых человечков», то есть военнослужащих российской армии в военной форме без знаков различия.

Как отмечается, по мнению военных экспертов, в случае возникновения вооруженного конфликта в странах Балтии или в районе Балтийского моря Россия может попытаться занять Аландские острова и остров Готланд.

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Ниинистё отметил, что ситуация в регионе Балтийского моря изменилась, поэтому нужно подумать об организации обороны Аландских островов.

В министерстве обороны начали думать, какую помощь Аландским островам окажут Оборонительные силы в случае появления там «зеленых человечков», - подтвердил Ниинистё.