Червоненко забрал новорожденного сына из роддома (фото)
18:02, 19 апреля 2008Политика
3607
Мальчика он назовет Альфредом
Председатель Национального агентства по подготовке и проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Евгений ЧЕРВОНЕНКО сегодня забрал жену Нину и новорожденного сына из роддома.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 апреля 2008 г. Евгений ЧЕРВОНЕНКО еще раз стал отцом. Его жена Нина родила мальчика весом два с половиной килограмма и ростом 48 сантиметров.
Счастливый отец говорит, что мальчика он назовет Альфредом.
У Евгения ЧЕРВОНЕНКО уже есть двое детей: в первом браке родилась дочь Александра, от второго брака у него есть приемная дочь Виктория.
Фото Александра Синицы /УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter