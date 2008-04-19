Червоненко забрал новорожденного сына из роддома (фото)

Председатель Национального агентства по подготовке и проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Евгений ЧЕРВОНЕНКО сегодня забрал жену Нину и новорожденного сына из роддома.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 апреля 2008 г. Евгений ЧЕРВОНЕНКО еще раз стал отцом. Его жена Нина родила мальчика весом два с половиной килограмма и ростом 48 сантиметров.

Счастливый отец говорит, что мальчика он назовет Альфредом.

У Евгения ЧЕРВОНЕНКО уже есть двое детей: в первом браке родилась дочь Александра, от второго брака у него есть приемная дочь Виктория.

Фото Александра Синицы /УНИАН