Порошенко рассказал, какая помощь нужна Украине от западных партнеров

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью французскому изданию Liberation, передает ZN.UA. В первую очередь Петр Порошенко отметил необходимость солидарности Европы с Украиной. "Это у нас есть", - констатировал он.

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Вторым пунктом президент назвал трансатлантическое единство, поскольку происходящее (со стороны России - ред.) является грубым нарушением международного права и угрожает глобальной безопасности.

Затем президент отметил также необходимость финансирования реформ, при этом глава государства заверил, что украинцы готовы проводить необходимые реформы.

"В-четвертых, нужен механизм, который способен мотивировать агрессора выполнять свое обязательство. Это санкции! Их цель не наказывать кого-то. Их цель давить на агрессора и заставить его вывести свои войска, и выполнить другие свои обязательства", - подчеркнул Петр Порошенко.

Кроме этого, Украине нужна помощь и координация с Западом по реализации мирного плана в соответствии с Минскими договоренностями, заключил президент.