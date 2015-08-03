В АП надеются, что Рада уже осенью одобрит изменения в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины и председатель рабочей группы Конституционной комиссии по вопросам правосудия Алексей Филатов.

"Я думаю, что это будет зависеть от того, в каком графике будет работать Верховная Рада. Если ВР продолжит работать еще в августе, если она будет рассматривать вопрос еще в августе, то у нас есть шанс, что осенью мы можем выйти на утверждении этого проекта. Если в августе ВР не найдет возможности собраться и продолжать работу, то, наверное, осенняя сессия и весенняя сессия - когда можно будет принимать окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

Читайте такжеПорошенко в течение двух недель внесет в ВР проект изменений в Конституцию в части судебной реформы

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сначала должна проголосовать за направление в Конституционный суд проекта изменений в Конституцию для получения заключения.

После получения заключения КС парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.