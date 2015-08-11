Адвокат считает суд над Януковичем незаконным, поскольку экс-президент не находится в международном розыске

Заочный суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем незаконный, поскольку он не находится в международном розыске.

Об этом журналистам сообщил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк после посещения Главного следственного управления Генпрокуратуры, передает корреспондент УНИАН

Защитник надеется, что Апелляционный суд отменит решение суда первой инстанции о заочном суде над Януковичем, поскольку, по его словам, необходимым условием для заочного суда является нахождение лица в международном розыске, что в случае с Януковичем отсутствует.

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“Защита считает, что существуют 100-процентные основания для отмены решения суда первой инстанции. Отсутствие моего клиента в международном розыске и отсутствие фактов о том, что клиент не соглашается выполнять требования следствия, свидетельствуют о невозможности процедуры (заочного суда — УНИАН)”, - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, Генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.

В то же время адвокат Сердюк сообщил, что в защиту Януковича обжаловал решение Генпрокуратуры о заочном досудебное расследовании, а сам Янукович не будет присутствовать на допросе 11 августа в ГПУ.