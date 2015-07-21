В Укрбюро Интерпола объяснили ситуацию с "прекращением" розыска Януковича

Об этом говорится в сообщении рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, которое опубликовано на сайте МВД.

«Согласно последним сообщениям офиса по юридическим вопросам генерального секретариата Интерпола, доступ к информации относительно международного розыска Януковича В.Ф. в учетах Генерального секретариата Интерпола временно приостановлен Комиссией по контролю за файлами Интерпола», - подчеркнули в сообщении.

Читайте такжеИнтерпол объявил в розыск экс-главу "Укрспецэкспорта" Бондарчука

Согласно сообщению, основанием для этого стало обжалование объявления в международный розыск Януковичем и представителями его защиты.

Рассмотрение дела по существу запланировано на следующую сессию комиссии по контролю за файлами Интерпола в сентябре этого года.

Как отмечается, 9 января 2015 года Янукович был объявлен в международный розыск с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, Янукович больше не находится в списке лиц Интерпола, которые объявлены в международный розыск.