В МВД планируют уволить 30 тысяч милиционеров до конца года

Об этом заявил начальник департамента юридического обеспечения Министерства внутренних дел Денис Горбась, передает НБН.

«Я боюсь ошибиться, но, насколько мне известно, более 170 тысяч у нас личного состава и есть соответствующие поручения, принятые Министерством внутренних дел Украины... На несколько десятков тысяч сотрудников милиция должна быть сокращена до конца текущего года», – заявил Горбась.

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Кроме этого, он уточнил, что личный состав милиции будет сокращен до 140 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция появится в Украине через три месяца. Также в течение месяца должны быть созданы территориальные подразделения Национальной полиции и назначены их руководители.