Национальная полиция появится в Украине через три месяца – МВД

Национальная полиция появится в Украине через три месяца.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом руководитель Департамента юридического обеспечения МВД Украины Денис Горбась заявил на брифинге, посвященном подписанному 4 августа президентом Закону "О Национальной полиции".

"С момента опубликования Закона Украины "О национальной полиции" начнется переходный этап, который продлится 3 месяца. В ближайшее время будут сформированы территориальные подразделения Национальной полиции Украины и внесены изменения в законодательство. Мы надеемся, что президентом Украины также будет подписан Закон "Об органах внутренних дел" и Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях", - сказал Горбась.

По его словам, в течение месяца со дня опубликования закона будет создан новый центральный орган исполнительной власти - Национальная полиция. Его руководителя будет назначать Кабинет министров по представлению премьер-министра на основании предложения министра внутренних дел.

Также в течение месяца должны быть созданы территориальные подразделения Национальной полиции и назначены их руководители.

Горбась отметил, что МВД готовит еще один законопроект о внесении изменений в 165 нормативно-правовых актов для устранения коллизии, возникающей в связи со вступлением в силу Закона "О Национальной полиции".

В соответствии с нормами закона, систему полиции будут составлять центральный орган управления полицией и территориальные органы полиции. В состав Национальной полиции войдут подразделения уголовной и патрульной полиции, а также органы досудебного расследования, полиция охраны, спецполиция и полиция особого назначения.

По словам руководителя юридического подразделения МВД Украины, комплектование Национальной полиции будет проходить по ряду процедур, в том числе через конкурсы.

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Горбась отметил, что Законом "О Национальной полиции" оговорено, что автоматического переназначения кадров не может быть.