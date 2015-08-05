Новый посол Украины в США Чалый вручил верительные грамоты Обаме (фото)

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США. В сообщении отмечается, что Валерий Чалый подтвердил приглашение президенту США от имени президента Украины Петра Порошенко совершить визит в Украину.

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В то же время, как отмечается в сообщении укранского дипучреждения, Барак Обама отметил прочность связей между США и Украиной и заверил в том, что "Соединенные Штаты остаются привержены поддержке украинского народа".

Как отмечает "ЕвроПравда", между приездом нового посла в США, который состоялся 22 июля, и вручением верительных грамот прошло очень мало времени (2 недели). Это нетипично и является признаком особого внимания США к Украине.

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины назначил заместителя главы своей администрации Валерия Чалого послом Украины в США.