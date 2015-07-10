Порошенко назначил нового посла Украины в США

14:58, 10 июля 2015
Политика
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Президент назначил Валерия Чалого чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Валерий Чалый стал послом в США

Соответствующий указ глава государства подписал 10 июля, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

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