Порошенко назначил нового посла Украины в США

Президент назначил Валерия Чалого чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Соответствующий указ глава государства подписал 10 июля, сообщили УНИАН в его пресс-службе. Читайте такжеПорошенко заявил о высоком уровне доверия между Украиной и СШАДругим указом Чалого уволен с должности заместителя главы Администрации президента.

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