Порошенко назначил нового посла Украины в США
14:58, 10 июля 2015Политика
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Президент назначил Валерия Чалого чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
Валерий Чалый стал послом в США / Фото УНИАН
Соответствующий указ глава государства подписал 10 июля, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
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