Россия ввела санкции против цветов из Голландии

«Исходя из этого в целях защиты территории Российской Федерации от интродукции и распространения карантинных для России объектов и сохранения фитосанитарного благополучия Россельхознадзор вынужден рассмотреть вопрос о принятии специальных защитных мер в отношении срезанных цветов голландского происхождения», - говорится в сообщении.

В этой связи, решение о возможности ввоза на территорию Российской Федерации срезанных цветов голландского происхождения с 10 августа 2015 года будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы их фитосанитарного состояния.

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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор предложил национальным организациям по карантину и защите растений стран Евросоюза приостановить фитосанитарную сертификацию срезанных цветов, предназначенных для поставки в Россию.

По мнению заместителя главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко, расширение продовольственного эмбарго на поставки цветочной продукции и шоколада могло бы помочь российским производителям.

Вместе с тем, правительство РФ в июне утвердило новый список товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, которые попали под эмбарго.