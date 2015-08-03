У Кучмы сообщили о встрече участников переговоров в Минске с представителями боевиков

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер в Facebook.

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«В Минске после заседания трехсторонней контактной группы ее участники работают дальше: встреча продолжается с приглашением представителей «ДНР» и «ЛНР», - написала Олифер.

В Минске после заседания Трёхсторонней контактной группы её участники работают дальше: встреча продолжается с приглашением представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Posted by Дарка Олифер on 3 серпня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, встреча трехсторонней контактной группы при участии официальных представителей Украины, России и ОБСЕ Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова и Мартина Сайдика по Донбассу состоялась сегодня во второй половине дня, после заседаний рабочих подгрупп (по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам).

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны по линии разграничения.