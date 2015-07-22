Порошенко согласился создать на Донбассе 30-километровую буферную зону

Об этом президент заявил на совещании с активом Луганской области. "Могу вам сообщить последние новости из Минска. Я поручил членам нашей трехсторонней контактной группы от Украины немедленно подписать с ОБСЕ и с российской стороной, которая является участником трехсторонней контактной группы, соглашение, которое гарантировало бы создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии столкновения, отвести артиллерию, которая осталась, отвести танки, отвести минометы, сделав невозможными постоянные обстрелы", - сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что "вчера в Минске предложение украинской стороны по настоянию наших дипломатов и ОБСЕ было принято". "И через несколько дней начнется отсчет времени, с которого под контролем ОБСЕ будет отведено все тяжелое вооружение", - сказал он.

Петр Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территорий в Украину.