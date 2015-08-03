В Минске начался очередной раунд переговоров по Донбассу

Об этом сообщает Твиттер МИД Беларуси.

"Переговоры по урегулированию на востоке Украины начались в Минске со встречи координаторов рабочих групп", - сказано в сообщении.

Читайте такжеКонтактная группа договорилась об отводе танков и вооружений калибром меньше 100 мм на ДонбассеКак сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, экс-президент уже вылетел в Минск для участия в переговорах на уровне группы, которые начнутся в 16:00.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны по линии разграничения.