"Спасатель Украины" Азаров показал свой украинский паспорт
Разыскиваемый украинскими правоохранителями бывший премьер-министр Украины и "глава Комитета спасения Украины" Николай Азаров на вопрос о получении российского гражданства показал внутренний паспорт гражданина Украины с миграционной картой, которая выдается при въезде на территорию России.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, так Азаров сегодня на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о получении гражданства России.
"Я с этим ездил и не расстаюсь", - сказал Азаров, демонстрируя паспорт.
Отметим, что по российскому законодательству граждане Украины могут пребывать на территории РФ в течение 90 дней. Пребывать в России более 90 дней могут украинцы, имеющие вид на жительство, второе российское гражданство или специальное разрешение российской миграционной службы.
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Как сообщал УНИАН, еще в октябре 2014 года советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову, которые сбежали из Украины.
По его данным, гражданство экс-руководителям Украины было предоставлено отдельным секретным указом Путина.