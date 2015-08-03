"Спасатель Украины" Азаров показал свой украинский паспорт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, так Азаров сегодня на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о получении гражданства России.

"Я с этим ездил и не расстаюсь", - сказал Азаров, демонстрируя паспорт.

Отметим, что по российскому законодательству граждане Украины могут пребывать на территории РФ в течение 90 дней. Пребывать в России более 90 дней могут украинцы, имеющие вид на жительство, второе российское гражданство или специальное разрешение российской миграционной службы.

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Как сообщал УНИАН, еще в октябре 2014 года советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову, которые сбежали из Украины.

По его данным, гражданство экс-руководителям Украины было предоставлено отдельным секретным указом Путина.