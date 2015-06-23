Внук экс-премьера Азарова учится в самой дорогой школе Вены как гражданин РФ – депутат

Об этом в своем блоге на Украинской правде написал нардеп Сергей Лещенко.

Как доказательство своих слов депутат продемонстрировал фотографию Дария Азарова из выпускного альбома самой дорогой венской школы - American International School, где стоимость обучения достигает 20 тысяч евро.

Напротив фотографии написано – "Дарий Азаров, Россия".

"Такие фотографии обычно делают во второй половине учебного года. Это – очередное подтверждение того, что семья Азарова перебралась назад в Вену, где они владеют минимум тремя домами, а также шале в альпийской деревне Мария-Целль (это помимо виллы в городке Ольбия на Сардинии)", - написал депутат.

Он напомнил, что против Алексея Азарова Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обогащение", которая тем не менее не подходит для сохранения фигуранта в санкционном списке ЕС, откуда Азарова-младшего исключили в марте 2015 года.

Жену Алексея Азарова весной 2015 видели в магистрате Вены – скорее всего она оформляла документы для постоянного пребывания в Австрии.

Депутат отметил, что после исключения Азарова из санкционного списка Украина стала на один шаг дальше от возможности конфисковать его имущество.

"В случае провала процесса по конфискации зарубежной собственности сбежавших украинских руководителей генпрокурор Шокин не сможет выйти сухим из воды. Все инструменты для этого – в его руках", - написал депутат.