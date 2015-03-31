Азаров и экс-чиновники Януковича хотели продать недвижимость в центре Киева – СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после 5-го национального экспертного форума “Украина. Стресс-тест” сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Заблокированы попытки бывшего премьер-министра Азарова и других людей через подставных лиц, через доверенности и поручения нотариусов Москвы и других российских городов, через других подставных лиц продавать или перепродавать недвижимость, начиная с улицы Грушевского, и так по всему Киеву”, - сказал Наливайченко.

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Напомним, ранее сообщалось, что министерство внутренних дел расследует растрату государственных средств на выплату пенсии экс-премьер-министру Николаю Азарову, который сбежал из Украины и скрывается в России. В частности, по данным МВД, установлено, что должностные лица Пенсионного фонда Украины в 2014 году, действуя по предварительному сговору с экс-премьером Азаровым, совершали растрату бюджетных средств.